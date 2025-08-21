Выявили неочевидный признак болезни почек

Хроническая болезнь почек может быть связана с повышенным риском потери зубов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Чоннам, проанализировав данные 16?125 взрослых старше 40 лет из национального опроса здоровья и питания Кореи.Авторы работы выяснили: у людей, имеющих менее 20 зубов, хроническая болезнь почек встречалась значительно чаще. Эта зависимость сохранялась даже после того, как ученые учли возраст, пол, уровень дохода, курение, наличие диабета, гипертонии и других факторов. Расчеты показали, что при таком состоянии ротовой полости вероятность наличия хронической болезни почек увеличивалась примерно на треть.Исследователи отмечают, что при составлении программ профилактики и лечения для людей с хронической болезнью почек стоит уделять больше внимания состоянию зубов и уходу за полостью рта. Они также подчеркивают необходимость новых масштабных исследований, чтобы лучше понять, как именно связаны потеря зубов и заболевания почек.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки