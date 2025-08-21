Паттерны движения глаз выявляют признаки снижения когнитивных способностей

Группа исследователей из разных институтов Канады и Вест-Индии сообщает, что паттерны взгляда могут служить чувствительным маркером снижения когнитивных способностей, сопровождающегося снижением исследовательского, адаптивного и дифференцированного визуального восприятия окружающей среды.Движения глаз тесно связаны с процессами кодирования и извлечения информации, при этом изменения в зрительном поведении часто отражают возрастное и связанное с патологией снижение памяти. В предыдущих исследованиях отмечалось, что группы с разным статусом памяти различаются по многим характеристикам взгляда, что позволяет предположить, что одномерные метрики взгляда могут не полностью отражать сложность зрительного поведения, связанного с памятью.В исследовании, опубликованном в PNAS, ученые изучили изменения в поведении при естественном просмотре в пяти группах участников, чтобы изучить возможные основанные на взгляде индикаторы функции памяти.В двух экспериментах участвовали молодые люди (Exp 1: n = 35, Exp 2: n = 26), здоровые пожилые люди (Exp 1: n = 36, Exp 2: n = 28), люди с риском значительного снижения когнитивных способностей, определяемым по результатам оценки ниже порогового значения (

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки