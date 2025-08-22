Пигментные пятна: эстетическая или медицинская проблема?

Веснушки и пигментные пятна часто доставляют дискомфорт – особенно, когда появляются на лице. Для женщин это проблема скорее эстетическая, но, на самом деле, это не только «внешний» вопрос. Врач рекомендует не оставлять пигментные пятна без внимания и пройти обследование.Пигментные пятна появляются из-за скопления в верхних слоях кожи пигмента меланина. Под действием ультрафиолета меланин начинает вырабатываться активнее, в результате кожа темнеет. Когда меланин распределяется неравномерно, образуются пятна.Один из видов пигментации – веснушки. Это бледные, мелкие пятнышки, которые чаще являются врожденными: зимой они тускнеют, а летом становятся ярче. Еще один вид пигментации – лентиго, более крупные и овальные пятна. Они появляются под воздействием ультрафиолета и остаются заметными на коже вне зависимости от сезона. Другой вид – мелазма, объемные пятна с неровными краями, возникающие чаще на лице. Их появление провоцирует не только ультрафиолет, но и наличие некоторых заболеваний и прием ряда лекарств. Возможно появление гиперпигментации после травм кожи – на месте порезов, ссадин, акне.Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан, отмечает, что темные пятна на лице для многих являются травмирующим событием. Их маскируют косметикой, используют шлифовки и пилинги – но не все знают, что с пигментными пятнами следует бороться комплексно.Появление пигментных пятен, особенно, если они появились неожиданно и не бледнеют со временем – повод обратиться к дерматологу. Их наличие может быть связано с некоторыми патологиями – например, гипер- или гипотиреозом, железодефицитной анемией. Для выявления причины врач предложит сдать анализы.Мерой профилактики от гиперпигментации традиционно называются солнцезащитные средства. Их используют до выхода из дома и с определенной регулярностью наносят повторно. Использовать солнцезащитные средства нужно даже в пасмурную погоду и холодное время года.

