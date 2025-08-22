Любителей горячих напитков предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

Врачи из Международного агентства по изучению рака заявили, что горячие напитки представляют серьезную опасность для здоровья.Специалисты предупредили, что из-за горячих чая и кофе существенно повышается риск развития онкологических заболеваний пищевода. Причиной тому является его постоянное термическое повреждение. Из-за этого в клетках слизистой оболочки пищевода начинаются патологические процессы, которые могут перерасти в рак.Кроме того, продолжили врачи, у любителей горячих напитков ослаблен защитный барьер пищевода, вследствие чего на него сильнее обычного воздействуют различные агрессивные факторы, к примеру, кислотный рефлюкс. Среди других факторов риска развития рака пищевода в Американском онкологическом обществе выделили курение, алкоголь, ожирение и наследственную предрасположенность.

