Целительные свойства кофе: напиток для сохранения молодости

Употребление кофе помогает сохранить красоту, здоровье и молодость. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о целительных свойствах этого напитка.Наверняка, многие замечали, что чашка свежего кофе способна избавить от приступа головной боли, улучшить настроение и добавить бодрости. Но важно учитывать одно существенное условие, чтобы не получить обратный эффект.«Надо понимать, что яд от лекарства отличает лишь доза. Предельная норма кофеина для человека — до 400 мг в сутки. Это примерно 4 чашки эспрессо из арабики. В робусте кофеина больше, поэтому количество чашек стоит уменьшить», — говорит эксперт.Однако считать кофе универсальным «лекарством», которое подходит всем, было бы ошибочно. Доктор рекомендует все же прислушаться к себе и к реакциям своего организма, которые у каждого могут быть индивидуальными на одну и ту же дозу кофе.Не стоит злоупотреблять кофе и пить его большими дозами каждый день. Причем пить кофе нужно не с утра, а после обеда, в районе 14-15 часов. Это объясняется тем, что утром мы еще и так полны бодрости и энергии, а вот во второй половине дня такая подзарядка не будет лишней.Результаты недавних исследований показали, что кофе дарит нам не только бодрость. Этот напиток способен также уменьшать риски развития болезни Альцгеймера и почечной недостаточности. Но есть побочный эффект: кофе сужает сосуды и у некоторых людей может стать причиной головной боли.Не рекомендуется пить кофе людям, страдающим от гипертонии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки