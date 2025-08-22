В Роспотребнадзоре разработали тест на определение 25 респираторных вирусов

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест на определение 25 респираторных вирусов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новость буквально этой недели - новый тест, который разработал и зарегистрировал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволяет распознать любой из 25 респираторных вирусов, которыми мог заразиться человек. То есть мы один раз берем мазок, проводим исследование сразу на широкую линейку и понимаем: это грипп, парагрипп, риновирус или какой-то иной респираторный вирус", - сказала она.Попова уточнила, что производство нового теста было запущено в июле на рабочих площадях ведомства.

