В Роспотребнадзоре разработали тест на определение 25 респираторных вирусов
"Новость буквально этой недели - новый тест, который разработал и зарегистрировал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволяет распознать любой из 25 респираторных вирусов, которыми мог заразиться человек. То есть мы один раз берем мазок, проводим исследование сразу на широкую линейку и понимаем: это грипп, парагрипп, риновирус или какой-то иной респираторный вирус", - сказала она.
Попова уточнила, что производство нового теста было запущено в июле на рабочих площадях ведомства.
