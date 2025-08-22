Названы шесть способов замедлить износ суставов из-за старения
Для здоровья суставов медики посоветовали регулярно заниматься спортом и контролировать вес. Что касается рациона, в нем должно присутствовать большое количество омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием. Лучшей диетой для этих целей специалисты назвали средиземноморскую систему питания.
Кроме того, продолжили они, избежать появления болей в суставах поможет контроль осанки. Также для замедления износа суставов и снижения нагрузки на них необходимо регулярно использовать различные ортопедические приспособления, такие как наколенники и ортезы, а особенно при высокой физической активности.
