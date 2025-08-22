Врач сообщил о самой главной ошибке при лечении астмы

При лечении астмы люди часто совершают ошибку, используя только бронхолитики без ингаляционных глюкокортикостероидов. Об этом рассказала врач — аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.«Несмотря на внедрение современных препаратов и подходов к терапии астмы, многие россияне продолжают лечить заболевание с помощью быстродействующих бронхолитических ингаляторов. Они снимают симптомы, но не устраняют воспаление, что может привести к ухудшению состояния в долгосрочной перспективе», — пояснила врач.Поэтому Ненашева рекомендовала использовать комбинированную терапию по минимизации влияния астмы на жизнь человека.«Все пациенты с астмой, независимо от возраста и тяжести заболевания, должны принимать ингаляционные глюкокортикостероиды. Это основа лечения, которая помогает контролировать воспаление, лежащее в основе бронхиальной астмы, и предотвращает обострения», — отметила эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки