Врач сообщил о самой главной ошибке при лечении астмы
«Несмотря на внедрение современных препаратов и подходов к терапии астмы, многие россияне продолжают лечить заболевание с помощью быстродействующих бронхолитических ингаляторов. Они снимают симптомы, но не устраняют воспаление, что может привести к ухудшению состояния в долгосрочной перспективе», — пояснила врач.
Поэтому Ненашева рекомендовала использовать комбинированную терапию по минимизации влияния астмы на жизнь человека.
«Все пациенты с астмой, независимо от возраста и тяжести заболевания, должны принимать ингаляционные глюкокортикостероиды. Это основа лечения, которая помогает контролировать воспаление, лежащее в основе бронхиальной астмы, и предотвращает обострения», — отметила эксперт.
