Студенты разработали суперпатчи от сухости во рту
Одно из главных преимуществ инновационных патчей в том, что они помогают стимулировать выработку слюны. Это важно, так как с возрастом у человека "ротовая жидкость" теряет несколько функций - антимикробную, буферную (для нейтрализации кислот), реминерализующую. А без этого зубы становятся более хрупкими и восприимчивыми к кариесу. Студенты Сеченовского университета предложили комфортное решение проблемы.
В состав новых патчей входит ксилит, стимулирующий слюноотделение, благодаря чему нормализуются все показатели. Новинка легко приклеивается на твердое небо.
«Вторая немаловажная проблема - эстетическая»?, — отметил один из разработчиков, стоматолог-ортопед, выпускник Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского университета Александр Ежов.
Все делалось по инициативе студентов. Они разработали состав продукта и технологию его производства в лабораториях Института фармации Первого МГМУ. Университет предоставил все необходимое оборудование и материалы. С самым сложным этапом - разработкой основ патчей - помогла справиться куратор проекта, доцент кафедры фармацевтической технологии Сеченовского университета Елена Бахрушина.
Средства по коррекции ксеростомии пользуются большим спросом. Но в основном это ополаскиватели и спреи, которые оказывают кратковременный эффект. А патчи растворяются долго и поддерживают нормальную увлажненность слизистой оболочки рта.
