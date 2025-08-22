Следящим за фигурой женщинам предложили добавить в ежедневное меню всего один овощ

Эндокринолог Франсиско Росеро предложил следящим за фигурой женщинам добавить в ежедневное меню всего один помидор.«У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса», — заявил Росеро.Помимо ускорения похудения, включение в ежедневное меню этого продукта поможет снизить артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови.По словам врача, помидоры низкокалорийны, но в них содержится большое количество витамина С и калия. Также в них много антиоксидантов, защищающих организм негативного воздействия от окислительного стресса. При этом, несмотря на все полезные свойства, этот продукт противопоказан людям с изжогой и синдромом раздраженного кишечника.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки