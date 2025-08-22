Какой гликемический индекс у дыни и можно ли ее при диабете?

О гликемическом и инсулиновом индексе дыни с учётом различных сортов (в том числе «Торпеда» и «Колхозница»), составе, КБЖУ. Рекомендаций при диабете и диете.Гликемический индекс (ГИ) дыни зависит от сорта и степени зрелости, но в среднем составляет 60–70 единиц, что является высоким показателем. Это значит, что дыня способна достаточно быстро повышать уровень глюкозы в крови, особенно если есть её на голодный желудок или в больших количествах.Инсулиновый индекс (ИИ) дыни — около 65–75 единиц, то есть тоже высокий. Это связано с тем, что дыня содержит легкоусвояемые сахара (в основном глюкозу и фруктозу), и организм отвечает на них выраженным выбросом инсулина.ГИ по популярным сортамДыня "Торпеда" — ГИ 65–70Дыня "Колхозница" — ГИ около 60Свежая дыня в целом — ГИ 60–70Разницы между сортами почти нет с точки зрения влияния на сахар — все они сладкие и очень быстро усваиваются.Пищевая ценность дыни (на 100 г)Калорийность — 30–35 ккалБелки — 0,6 гЖиры — 0,1 гУглеводы — 7–8 гСахара — до 8 гКлетчатка — 0,8–1 гДыня богата калием, бета-каротином, витаминами C и группы B, а также содержит много воды, что делает её освежающей и низкокалорийной.Можно ли есть дыню диабетикам?Можно, но с серьезными ограничениями:не более 100–150 г за приём,не натощак,лучше сочетать с белками или жирами (например, с нежирным творогом или орехами),избегать дынных соков, варенья, сушёной дыни — там ГИ и ИИ значительно выше.Дыня — продукт с высоким гликемическим и инсулиновым индексами, несмотря на низкую калорийность. В умеренных порциях её можно включать в рацион даже при диабете, если учитывать общую углеводную нагрузку и правильно комбинировать с другими продуктами.

