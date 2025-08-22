Какой гликемический индекс у дыни и можно ли ее при диабете?
Гликемический индекс (ГИ) дыни зависит от сорта и степени зрелости, но в среднем составляет 60–70 единиц, что является высоким показателем. Это значит, что дыня способна достаточно быстро повышать уровень глюкозы в крови, особенно если есть её на голодный желудок или в больших количествах.
Инсулиновый индекс (ИИ) дыни — около 65–75 единиц, то есть тоже высокий. Это связано с тем, что дыня содержит легкоусвояемые сахара (в основном глюкозу и фруктозу), и организм отвечает на них выраженным выбросом инсулина.
ГИ по популярным сортам
Дыня "Торпеда" — ГИ 65–70
Дыня "Колхозница" — ГИ около 60
Свежая дыня в целом — ГИ 60–70
Разницы между сортами почти нет с точки зрения влияния на сахар — все они сладкие и очень быстро усваиваются.
Пищевая ценность дыни (на 100 г)
Калорийность — 30–35 ккал
Белки — 0,6 г
Жиры — 0,1 г
Углеводы — 7–8 г
Сахара — до 8 г
Клетчатка — 0,8–1 г
Дыня богата калием, бета-каротином, витаминами C и группы B, а также содержит много воды, что делает её освежающей и низкокалорийной.
Можно ли есть дыню диабетикам?
Можно, но с серьезными ограничениями:
не более 100–150 г за приём,
не натощак,
лучше сочетать с белками или жирами (например, с нежирным творогом или орехами),
избегать дынных соков, варенья, сушёной дыни — там ГИ и ИИ значительно выше.
Дыня — продукт с высоким гликемическим и инсулиновым индексами, несмотря на низкую калорийность. В умеренных порциях её можно включать в рацион даже при диабете, если учитывать общую углеводную нагрузку и правильно комбинировать с другими продуктами.
