Психиатр объяснил, почему цифровой детокс может быть вреден
Федорович отметил в беседе с «Радио 1», что цифровой детокс усиливает дистанцию между человеком и внешним миром. Это может проявляться в раздражении из-за проблем с интернетом или техникой. Он назвал это нарастающей тревогой, мешающей вести привычный образ жизни.
Психиатр подчеркнул, что перед началом цифрового детокса стоит задуматься: что я потеряю, если не проверю мессенджер или социальные сети? Он добавил, что поддерживает эту практику, так как она помогает понять, что можно жить без постоянной связи с технологиями.
Иллюстрация к статье:
