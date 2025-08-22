Эксперт перечислил лечебные свойства минеральной воды

Специалист по лечебным и минеральным водам Александр Назаров рассказал, какими лечебными свойствами обладает минеральная вода.Он отметил, что употреблять минеральную воду стоит только после консультации с врачом, так как неправильное использование может привести к отложению солей в суставах и проблемам с костями.Он отметил, что в составе воды должны присутствовать кальций, магний и кремний — они помогают перевариванию пищи, очищают кишечник, печень и почки, а также нормализуют обмен веществ.По его словам, очищение кишечника — важнейшая профилактика болезней, и в этом помогает лечебно-столовая минеральная вода. Попадая в печень, она стимулирует выработку желчи и выводит токсины, а также используется при восстановлении организма после онкологических заболеваний и укрепляет иммунитет. Кроме того, вода способствует профилактике диабета. Эксперт добавил, что в процессе ее усвоения образуется энергия, которая поддерживает жизнедеятельность организма.

