Врачи предупредили, алкогольная амнезия ведет к ранней деменции
Алкогольная амнезия или блэкаут – следствие злоупотребления спиртным, когда поврежденные нейроны приводят к нарушению работоспособности мозга.
Это напрямую сказывается на качестве воспоминаний и приводит к их частичной утрате, сообщает РИА ПензаСМИ со ссылкой на экспертов.
Если такое состояние повторяется регулярно, даже в трезвом состоянии человек теряет способность концентрировать внимание и запоминать новую информацию.
Более того, при длительном злоупотреблении спиртным из-за нарушения работы мозга и ЦНС растет риск возникновения эпилепсии и ранней деменции.
Эти заболевания приводят к инвалидности, лишая человека возможности вести нормальную и активную жизнь, напомнили врачи.
