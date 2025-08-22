Врачи предупредили, алкогольная амнезия ведет к ранней деменции

Частичная потеря памяти при употреблении спиртного связана с нарушениями функций мозга. Из-за повреждения нейронов некоторые участки мозга перестают функционировать, что приводит к неспособности запомнить происходящее.Алкогольная амнезия или блэкаут – следствие злоупотребления спиртным, когда поврежденные нейроны приводят к нарушению работоспособности мозга.Это напрямую сказывается на качестве воспоминаний и приводит к их частичной утрате, сообщает РИА ПензаСМИ со ссылкой на экспертов.Если такое состояние повторяется регулярно, даже в трезвом состоянии человек теряет способность концентрировать внимание и запоминать новую информацию.Более того, при длительном злоупотреблении спиртным из-за нарушения работы мозга и ЦНС растет риск возникновения эпилепсии и ранней деменции.Эти заболевания приводят к инвалидности, лишая человека возможности вести нормальную и активную жизнь, напомнили врачи.

