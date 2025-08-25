Эксперт рассказала, что полезнее: семена базилика или семена чиа

Семена базилика и чиа набирают популярность среди приверженцев здорового питания. Дипломированный диетолог Эллисон Херрис рассказала, как выбрать оптимальный вариант для своего рациона.При сравнении порций в 30 г семена чиа содержат больше жиров (8,7 г против 6 г у базилика), а базилика — больше клетчатки (15 г против 9,8 г). Кроме того, семена базилика превосходят чиа по содержанию кальция (370 мг против 179 мг) и железа (4,7 мг против 2,9 мг).Оба вида семян помогают поддерживать здоровый вес, снижают уровень воспаления и улучшают пищеварение. Чиа также способствуют снижению холестерина и давления, а базилик уменьшает риск развития диабета 2 типа.Семена базилика обладают травянистым вкусом и быстро набухают в воде (15 минут). Чиа имеют ореховый привкус и после 20 минут замачивания становятся похожи на пудинг. Их можно добавлять в смузи, йогурты, выпечку и даже использовать как загуститель для соусов.По словам диетолога, выбор семян зависит от целей. Если важно повышенное содержание кальция и железа — лучше базилик. Если нужны дополнительные омега-3 — стоит выбрать чиа. В любом случае оба продукта станут полезным дополнением к рациону.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки