Хранение некоторых продуктов на дверце холодильника оказалось опасно для здоровья

Эксперты из Министерства сельского хозяйства США призвали переместить некоторые продукты питания с дверцы холодильника, где они обычно хранятся, на внутренние полки.«Сыр необходимо хранить в специальных контейнерах для сыра, которые нужно расположить в средней или нижней части холодильника, где поддерживается стабильная температура», — посоветовали специалисты. Что же касается фруктов и овощей, по их словам, на дверце они быстрее портятся и теряют вкус.Также эксперты отметили, что ставить молоко в дверцу холодильника опасно для здоровья, поскольку этот продукт очень чувствителен к частым перепадам температуры. Его хранение в этой зоне чревато размножением бактерий и ускоренной порчей. Требуется низкая и стабильная температура и сырому мясу и птице — по этой причине их лучше держать на полках в герметичных контейнерах.Наконец, по словам специалистов, с дверцы холодильника следует убрать яйца, которые при этом не стоит извлекать из оригинальной упаковки.

