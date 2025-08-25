Эксперты рассказали, действительно ли полезны готовые к употреблению салаты

В мире набирают популярность готовые салаты в упаковках: они экономят время и имеют богатый питательный состав. Насколько они полезны и безопасны, рассказали эксперты.Диетолог Роб Хобсон отметил, что пакетированные салаты — это простой способ получить порцию овощей. Однако для этого нужно съесть не меньше 80 г листьев — почти половину стандартной упаковки.Между тем Клэр Торнтон-Вуд, диетолог из Гилфорда, подчеркнул, что не все салаты одинаково полезны. Кале и шпинат лидируют по содержанию витаминов C, K, A, фолиевой кислоты и магния. Руккола и кресс-салат богаты магнием и витаминами. А айсберг, состоящий на 96% из воды, наименее питателен, но помогает поддерживать водный баланс.Однако при нарезке часть витаминов разрушается из-за окисления. Кроме того, готовые салаты часто дороже целых кочанов.Перед употреблением зелень обязательно нужно промыть, сказал микробиолог Слим Динсдейл. Он пояснил, что бактерии могут размножаться в упаковке. Рекомендуется замочить листья на пять минут, а затем в течение двух минут промыть под струёй проточной воды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки