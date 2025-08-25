Назван способ распознать болезни по одному внешнему признаку

По цвету зубов можно определить наличие некоторых болезней и нарушений в организме, считает стоматолог Аллан Чжан.По его словам, желтые пятна на зубах часто остаются после чая или кофе, но иногда также могут указывать на заболевания печени. Если зуб мертв, продолжил стоматолог, он становится тусклым и приобретает сероватый оттенок. Также эмаль может приобретать подобный оттенок из-за травмы или непереносимости глютена.Чжан добавил, что коричневые полоски на зубах обычно появляются из-за избытка фтора в организме вследствие неправильного применения зубных паст и употребления большого количества воды с этим элементом в составе. Также специалист отметил, что прием антибиотиков в детстве может оставить след на зубах в виде темно-серых или синих полосок.В заключение он отметил, что на ранних стадиях кариеса на зубах появляются белые пятна, которые в запущенных случаях становятся темно-коричневыми или черными.

