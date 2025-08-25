Сколько арбуза можно съесть за день, рассказала врач
По словам эксперта, дневную норму лучше разделить на два - три приема, не есть натощак и не заменять им воду.
Тен также отметила, что арбуз полезен для беременных и кормящих женщин, но им не стоит употреблять более 400 граммов в день. Врач советует избегать ранних арбузов и внимательно следить за реакцией малыша после употребления этого плода во время грудного вскармливания.
Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому помогает восполнить потерю жидкости в жару, при физических нагрузках или легком недомогании, добавила эксперт.
