Высокое потребление соли способствует воспалению мозга и повышению давления

Высокое потребление соли может не только нагружать почки, но и способствовать воспалению в мозге и повышению артериального давления. Это подчеркивает важную роль, которую не только потребление соли, но и мозг могут играть в развитии артериальной гипертензии.Исследовательская группа, включающая экспертов из Университета Макгилла в Канаде, исследовала, как диета с высоким содержанием соли влияет на мозг и, в конечном итоге, способствует повышению артериального давления. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.Исследование проводилось на крысах, которых кормили диетой с высоким содержанием соли. По словам исследователей, такая диета сопоставима с рационом человека, основанным на многочисленных полуфабрикатах, фастфуде и сосисках.Исследователи обнаружили, что употребление диеты с высоким содержанием соли в определенной области мозга было связано с активацией иммунных клеток, запускающей воспалительную реакцию. Это приводило к выбросу гормона вазопрессина, который, как известно, повышает артериальное давление.«Это новое доказательство того, что гипертония может возникать в головном мозге, и открывает путь к разработке методов лечения, воздействующих на головной мозг», — поясняет автор исследования Маша Прагер-Хоуторски.По данным исследователей, примерно треть людей с гипертонией не реагируют на распространённые препараты, воздействующие преимущественно на кровеносные сосуды и почки. Для этих пациентов новое исследование может стать переломным моментом.Если мозг действительно играет центральную роль в развитии гипертонии, в будущем могут быть разработаны новые методы лечения, направленные именно на него. Команда планирует проверить, существуют ли аналогичные механизмы при других формах гипертонии.Хотя результаты были получены на животных моделях, можно предположить, что аналогичные механизмы существуют и у людей, и, таким образом, исследование даёт чёткий вывод: умеренное потребление соли — важный фактор для поддержания нормального артериального давления, а мозг может стать ключом к более эффективному лечению гипертонии в будущем.Чтобы сократить потребление соли, рекомендуется заменять соль свежими травами или специями при приготовлении пищи. Значительный вклад может внести и отказ от продуктов с высокой степенью переработки, таких как чипсы, лапша быстрого приготовления или сосиски.

