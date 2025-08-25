Раскрыта доступная каждому процедура для снижения тревожности
«Холодная вода действует как природный антидепрессант. Она вызывает выброс серотонина, норадреналина и дофамина и тем самым воздействует на мозг: помогает снизить тревожность и улучшить память и концентрацию внимания», — заявила Штань.
Также контрастный душ, по ее словам, применяют для борьбы с хронической усталостью, эмоциональным выгоранием, неврологическими расстройствами и нарушениями сна. Не менее эффективна эта процедура для облегчения симптомов некоторых форм мигрени и вегетососудистой дистонии. Кроме того, контрастные ванны применяют при рассеянном склерозе с целью «тренировки» сосудов.
Отдельно психиатр отметила важность соблюдения этапов проведения процедуры. Для снижения тревожности она посоветовала придерживаться схемы «две минуты теплая вода — две минуты холодная». Чередовать температуры надо на протяжении 10-15 минут дважды в день. При этом первые несколько дней прохладный душ надо включать всего на несколько секунд и постепенно увеличивать длительность.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий