Роспотребнадзор объяснил ситуацию с еще одной клещевой инфекцией - риккетсиозом

В последние дни в СМИ было много публикаций по поводу еще одной инфекции, переносимой клещами, которая, как сообщалось, стала встречаться даже чаще, чем боррелиоз. Это - бактериальная инфекция риккетсиоз. Ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.«Риккетсии - это особые бактерии, которые могут жить и размножаться только внутри клеток человека или животных. Их жизненный цикл тесно связан с членистоногими, такими как клещи и вши. Среди них выделяют три группы, но для людей опасны только две: риккетсии сыпного тифа и риккетсии клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ)»?, — пояснил Марат Макенов.Про сыпной тиф наслышаны все, кто любит историю и читал книжки про Первую мировую и гражданскую войну. Заболевание известно человечеству ещё со времён Гиппократа. Однако лишь в прошлом веке учёные доказали, что возбудителей риккетсиоза - бактерии риккетсии - переносят вши.«В прошлом эпидемии сыпного тифа уносили тысячи жизней, но сегодня эта болезнь встречается редко, — отметил Макенов. — В отличие от сыпного тифа, риккетсии, группы клещевых пятнистых лихорадок, передаются через укусы иксодовых клещей. В России обнаружено 25 видов таких риккетсий, и ежегодно регистрируются случаи заражения»?.При этом эксперт опроверг сообщения, что риккетсиоз стал встречаться чаще - по данным Роспотребнадзора, который ведет статистику по инфекционным заболеваниям, количество случаев заражения риккетсиозом в первом полугодии 2025 года не превышает среднего уровня за последние 10 лет.Что представляет собой риккетсиоз и что надо о нем знать?Заразиться можно с апреля по октябрь, когда клещи наиболее активны.Инкубационный период длится 1-16 дней, но при тяжёлом течении сокращается до 1-2 суток.Заболевание начинается остро: резкое повышение температуры до 38-40°C, сильный озноб, слабость, потеря аппетита, головная, суставная и мышечная боли, возможны тошнота и рвота.Специфический симптом: в месте укуса часто образуется характерная тёмная корочка (струп), а позже появляется сыпь.Как защититься?Главный способ - не допустить присасывания клеща. Чтобы защититься, важно соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить защитную одежду и тщательно осматриваться после посещения леса или парка. При появлении симптомов после укуса клеща нужно срочно обратиться к врачу - своевременное лечение антибиотиками спасает жизни.Как диагностируется риккетсиоз?«Для диагностики риккетсиоза применяются различные лабораторные методы. В арсенале ЦНИИ эпидемиологии имеются тест-системы на основе ПЦР, которые позволяют обнаружить ДНК риккетсий в крови, тканях или даже в клещах, что особенно актуально для ранней диагностики»?, — пояснил эксперт.

