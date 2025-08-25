Употребление сахара может вести к снижению интеллекта: врач

Терапевт Елена Тихомирова констатировала в интервью, что в случае слишком больших доз съедаемого сахара может происходит ухудшение интеллекта.Врач Тихомирова рассказала, что тяга к сладкой, насыщенной углеводами пище и ее поедание без ограничений негативно отражается на интеллектуальных способностях человека.«Когда человек ест много углеводной еды, конфеты, пироги, мороженое, то его мозг, а именно нейроны, постоянно бомбятся сахаром и углеводными скачками. В этом состоянии продуктивность мозга снижается», - заметила врач-терапевт в разговоре с URA.RU..Тихомирова добавила, что состояние мозга при злоупотреблении сахаром сопоставимо с состоянием мозга на уровне среднего алкогольного опьянения.Медик уточнила, что определить чрезмерное поедание сладкого и углеводов можно по отсутствию тонуса – человек не только хуже соображает, но и теряет энергию, жалуется на вялость, сонливость. По словам терапевта, при повышенной концентрации сахара в крови происходит деактивация мозгового центра, ответственного за дневную активность.

