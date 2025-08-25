Чем опасно злоупотребление слабительными

Запор – это не повод сразу тянуться к слабительным. Но если принимать такие средства регулярно, можно серьезно навредить своему организму.Слабительные не лечат запор, а просто временно устраняют симптом. Они нужны в исключительных случаях: при подготовке к медицинским обследованиям или после операций. Но когда человек начинает использовать их часто, кишечник перестает работать самостоятельно. Он привыкает к стимуляции извне и со временем уже не реагирует на естественные сигналы.Результат – зависимость от препаратов. Люди годами не могут сходить в туалет без сены или сульфата магния. Поэтому при запорах важно не маскировать проблему, а разобраться в причинах. И не превращать случайную таблетку в образ жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки