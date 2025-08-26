Стала известна неожиданная польза витамина D3

Ученые из Гарварда показали, что витамин D3 может замедлять процессы клеточного старения. Исследование проводилось в рамках масштабного проекта VITAL, в котором участвовали почти 26 тысяч американцев старше 50 лет. Для анализа длины теломер выделили подгруппу из более чем 1000 добровольцев, за которыми наблюдали на протяжении четырех лет.Теломеры — защитные участки ДНК на концах хромосом — служат своеобразными «биологическими часами». При каждом делении клетки они становятся короче, и их сокращение связывают с возрастными изменениями и повышенным риском заболеваний.Результаты оказались однозначными: у тех, кто ежедневно принимал витамин D3 (2000 МЕ), теломеры за четыре года укорачивались значительно медленнее, чем у участников группы плацебо. В среднем длина теломер сохранялась на 140 пар оснований больше. Омега-3 кислоты заметного эффекта не дали.Авторы подчеркивают: витамин D3 нельзя считать «таблеткой молодости», но его роль в поддержании здоровья и замедлении клеточного старения подтверждается все новыми данными. Регулярный прием этой добавки может стать важным элементом профилактики в пожилом возрасте.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки