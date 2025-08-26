Врач перечислила противопоказания для употребления арбуза

Сахарный диабет второго типа, колит, панкреатит и сердечная недостаточность входят в перечень противопоказаний для употребления арбуза. Об этом рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема ТенПо словам специалиста, диабетикам разрешено есть только 100-200 граммов в день, однако прием нужно обязательно согласовать с эндокринологом.Также порцию нужно «учитывать в общем углеводном рационе». Есть арбуз следует кусками по 50-100 граммов и не натощак, подчеркнула Тен.Помимо этого, ограничить употребление арбуза следует при панкреатите, колите, язве и гастрите с повышенной кислотностью. Врач уточнила, что в период ремиссии можно есть небольшие порции по 100-150 граммов после основного приема пищи.

