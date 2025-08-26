Женщины чаще страдают от затяжного коронавируса

Представительницы женственного пола при заражении коронавирусом чаще страдают от симптомов, характерных для его затяжной формы.Свежие исследовательские данные говорят о том, что огромное количество людей, заболевающих ковидом, подвергаются очень долгому недомоганию. Симптомы затяжного COVID-19 могут сохраняться минимум три месяца, и особенно часто от сверхдлинного коронавируса страдают женщины.«Женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавирусной инфекции по сравнению с мужчинами», - это один и выводов исследования Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, проведенного по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.Ученые констатировали, что вероятность затяжного ковида увеличивается при тяжелых формах заболевания. Они подсчитали, что среди серьезно болеющих примерно каждая третья женщина и каждый пятый мужчины может подвергнуться ковиду с долгим течением. Исследователи уточнили, что в его случае пациенты испытывают необычайно долгую усталость, одышку, когнитивные трудности.В ВОЗ, в свою очередь, отметили, что явление затяжного коронавируса изучено еще слабо и нуждается в дальнейшем исследовании. Например, там считают, что необходимо вяснить, как он проявляется у людей в зависимости от вакцинации

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки