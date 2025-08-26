JNeurosci: искажение эмоций у пожилых связано с риском когнитивных нарушений
В эксперименте приняли участие 665 добровольцев, выполнявших тест на распознавание выражений лиц. У пожилых участников, демонстрировавших выраженный «позитивный сдвиг», отмечались более низкие показатели когнитивных тестов. При этом уровень депрессивных симптомов у них не был выше нормы. Дополнительно ученые зафиксировали изменения в структурах мозга, отвечающих за обработку эмоций и социальные решения.
«Мы сейчас исследуем, как эти результаты связаны с ранним когнитивным снижением у пожилых людей, особенно у тех, кто проявляет признаки апатии — а это часто один из первых симптомов деменции», — отметил автор работы Нохам Вольпе.
