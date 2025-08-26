Названы признаки больного сердца, заметные во время занятий спортом

Некоторые признаки проблем со здоровьем могут возникать при усилении физических нагрузок, сообщила врач-терапевт Ирина Ескова.В интервью врача были названы признаки больного сердца, которые становятся заметными во время занятий спортом.«При физических нагрузках могут давать о себе знать заболевания, о которых человек ранее не подозревал», - сказала об этом Ирина Ескова.Медик уточнила, что при имеющейся гипертонии, пороках сердца или поражениях миокарда могут возникать колющие боли в области грудной клетки, а также под ребрами. Кроме того, данные нарушения могут способствовать во время занятий спортом появлению головокружения.«Опасными проявлениями можно считать также одышку и чувство распирания в груди, это может свидетельствовать о болезнях сердца», - продолжила Ескова.Она добавила, что у людей с больным сердцем нередко возникает стенокардия, характеризуемая неприятными, болевыми ощущениями. На стенокардию во время тренировок может указывать чувство жгучей или давящей боли, отдающей под лопатку или в плечо, нижнюю челюсть, либо в левую руку.Кроме того, заметила медик, в случае проблем со здоровьем на тренировках может неожиданно возникнуть тошнота. Ее ощущение – возможный сигнал высокого АД, сосудистых патологий, а также болезней, затрагивающих пищеварительную или нервную системы.

