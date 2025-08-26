Людям с гипертонией посоветовали отказаться от нескольких продуктов

Кардиолог Роберто Яно заявил, что людям с гипертонией необходимо отказаться от нескольких продуктов, так как они ухудшают течение этого заболевания.Яно призвал отказаться от сосисок, ветчины, салями, супов быстрого приготовления, фастфуда, кетчупа, соевого соуса, сыров пармезан и чеддер, консервированного горошка и кукурузы, чипсов и картофеля фри, поскольку в них содержится много натрия. Кроме того, стоит исключить из рациона сладкие напитки, кофе и энергетики, добавил он.Специалист также посоветовал придерживаться сбалансированного питания. Однако важно не только выстроить ежедневное меню, заменив перечисленные вредные продукты полезными альтернативами, но и соблюдать здоровый распорядок дня, а также регулярно посещать лечащего врача, чтобы контролировать течение гипертонии, заключил Яно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки