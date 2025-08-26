Тяжелые черепно-мозговые травмы на 67% повышают риск развития рака мозга

Американские медики выяснили, что перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы средней и высокой степени тяжести на 67% повышают риск развития всех форм рака мозга, что не характерно для легких повреждений такого рода. Это говорит о необходимости ведения постоянных наблюдений за здоровьем данной категории пациентов, сообщила пресс-служба Массачусетской больницы общего профиля (MGH).«За последние пять лет мы открыли множество свидетельств того, что повреждения мозга способствуют развитию многих хронических сбоев в работе организма. Оказалось, что они также повышают и вероятность развития злокачественных новообразований. Вкупе с ранее выявленным повышенным риском развития болезней сердца у данной категории пациентов, все это говорит о необходимости постоянных наблюдений за их здоровьем», — заявил доцент Гарвардской медицинской школы (США) Саеф Иззи, чьи слова приводит пресс-служба MGH.Медики пришли к такому выводу при анализе карточек пациентов, которые проходили лечение в Массачусетской больнице общего профиля в промежутке между 2000 и 2024 годами. В общей сложности, за это время услугами клиники воспользовалось 151 тыс. человек, около половины из которых пережили различные формы черепно-мозговых травм, связанных с ДТП, несчастными случаями и происшествиями на производстве.У небольшой, но значимой части этих пациентов были впоследствии выявлены различные формы рака мозга, что дало ученым возможность оценить то, как травмы черепа и тканей мозга влияли на вероятность развития этих новообразований. Для получения этих сведений ученые разделили пациентов на несколько групп в соответствии с тяжестью перенесенных ими повреждений и вычислили типичную частоту развития рака мозга в каждой из них.В среднем, рак мозга был выявлен среди 0,6% пациентов, перенесших различные черепно-мозговые травмы, тогда как это было характерно лишь для 0,4% пациентов MGH, не получавших подобные повреждения. При этом ученые обнаружили, что риск развития рака мозга повышался на 67% при перенесении тяжелых и средних травм черепа и мозга, тогда как легкие повреждения не влияли на данный риск.Схожие результаты исследователи получили при анализе карточек 39,4 тыс. и 16,2 тыс. пациентов, которые проходили лечение в двух других крупных американских госпиталях: в больнице при Университете штата Колорадо, а также в больнице Северо-Западного университета. Это говорит, что травмы черепа и мозга заметно повышают долгосрочный риск развития рака мозга, что необходимо учитывать при наблюдениях за здоровьем пациентов, перенесших травматические повреждения мозга в прошлом.

