Гликемический индекс риса: какие сорта безопасны при диабете
Рис — один из самых популярных источников углеводов в мире. Однако разные сорта риса по-разному влияют на уровень сахара в крови. Гликемический индекс зависит от типа зерна, обработки, времени варки и даже температуры подачи.
Инсулиновый индекс риса:
Белый — ~75–85,
Басмати / бурый — ~50–65,
Дикий / чёрный — ~40–50,
Факторы, влияющие на ГИ риса
Варка "до мягкости" повышает ГИ,
Аль-денте, охлаждение (например, в салате) — снижает ГИ,
Добавление белков и жиров (мясо, рыба, масло) — замедляет усвоение,
Сорт и структура зерна — ключевой фактор.
Рекомендации при диабете и ИР
Можно:
Басмати, бурый, чёрный, дикий рис,
Варить до полуготовности, подавать остывшим или в сочетании с клетчаткой и белком,
Порция — не более 100–120 г готового продукта.
Ограничить:
Белый и жасмин рис
Рис в виде каши, пюре, роллов, плова на белом рисе.
Гликемический индекс риса варьируется от 35 до 90, в зависимости от сорта и способа приготовления. Наиболее безопасны при диабете: дикий, чёрный, бурый и рис басмати. Белый шлифованный рис связан с высокими скачками глюкозы, особенно в больших порциях.
Иллюстрация к статье:
