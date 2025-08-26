Physiology & Behavior: кишечник «обучает» мозг выбирать еду
Исследователи изучали феномен «обучения вкусом и питательными веществами» — процесса, при котором организм учится предпочитать продукты, исходя не только из их вкуса, но и из того, как они влияют на самочувствие после употребления. Чтобы исключить влияние привычек, добровольцам предложили десять редких и малознакомых вкусов — например, юдзу, луло или мака. В ходе эксперимента часть напитков подслащали сахаром, часть — искусственным подсластителем, а затем сравнивали, какие ароматы будут вызывать предпочтение.
Как и ожидалось, многие участники стали тянуться к тем вкусам, которые ранее ассоциировались с высокой калорийностью. Но у людей с более высоким уровнем глюкозы и HbA1C — даже в пределах нормы — это обучение работало хуже. При этом индекс массы тела и другие показатели ожирения на результат не влияли. Это означает, что важна не столько масса тела, сколько состояние обмена глюкозы: даже у людей с «нормальными» анализами вариации сахара в крови могут влиять на пищевые привычки, о чем они сами не догадываются.
По словам авторов, это открывает новое понимание в том, как формируются предпочтения в еде и почему у некоторых людей труднее изменить рацион. В будущем такие данные могут лечь в основу персонализированных подходов к профилактике и лечению ожирения и метаболических нарушений.
Иллюстрация к статье:
