Правило трех часов: что делать, если у близкого случился инсульт
Важно понимать, что инсульт – это не начало болезни, а ее финал. Это результат многолетнего разрушения сосудов, которое мы часто игнорируем. До наступления инсульта организм нередко подает сигналы в виде транзиторных ишемических атак – "мини-инсультов", когда появляется временная слабость в руке или ноге, проблемы с речью или кратковременная потеря зрения. Эти симптомы проходят в течение суток, но игнорировать их нельзя – у каждого четвертого человека после такой атаки развивается настоящий инсульт.
Распознать инсульт можно по простому тесту, который врачи называют У.Д.А.Р:
- Улыбка – асимметрия лица, опущен угол рта
- Движение – не может поднять обе руки одинаково
- Артикуляция – невнятная речь
- Решение – немедленно вызвать скорую
У врачей есть всего три часа с момента начала симптомов, чтобы спасти человека от тяжелых последствий. В это "терапевтическое окно" они могут растворить тромб специальными препаратами или даже механически удалить его из сосуда. После трех часов участок мозга безвозвратно отмирает, и восстановить его уже невозможно. Именно поэтому так важно засечь точное время начала симптомов и как можно быстрее доставить человека в больницу.
Если вы стали свидетелем инсульта, ваши действия должны быть четкими и быстрыми. Немедленно вызовите скорую, обязательно засеките время начала симптомов, положите человека на бок для предотвращения удушья. Не давайте никаких лекарств – до определения типа инсульта это может быть смертельно опасно.
В группе риска находятся не только пожилые люди, как принято считать. Классические факторы риска включают гипертонию, особенно нелеченую, диабет, курение, лишний вес и возраст старше 55 лет. Но молодые люди тоже могут стать жертвами инсульта, особенно при сочетании приема оральных контрацептивов с курением, при нарушениях свертываемости крови или генетической предрасположенности.
Профилактика инсульта начинается с контроля четырех главных показателей. Артериальное давление – это убийца номер один, его нужно измерять регулярно и держать под контролем. Холестерин следует проверять ежегодно, сахар крови – особенно важно после 40 лет, а состояние сосудов можно оценить с помощью УЗИ, которое покажет наличие опасных сужений.
