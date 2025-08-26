Клетки селезенки играют неожиданную роль после сердечного приступа

После перенесённого инфаркта у сердца есть короткий период времени, в течение которого оно может восстановиться при благоприятных условиях. Но в большинстве случаев в областях, испытывавших дефицит кислорода во время инфаркта, образуется рубцовая ткань. Эта рубцовая ткань нарушает работу сердца, что может привести к сердечной недостаточности, снижая качество жизни и увеличивая риск ранней смерти.Новое исследование, проведенное под руководством профессора Суманта Д. Прабху и Мохамеда Амина Исмахила из Медицинского университета Вашингтона, выявило удивительную роль селезенки — небольшого органа возле ребер, который фильтрует кровь и борется с инфекциями, — в восстановлении сердца после сердечного приступа.Исследование, опубликованное в журнале Circulation, продемонстрировало на мышах, что особые иммунные клетки, называемые маргинальными металлофильными макрофагами, которые возникают в селезенке, перемещаются из селезенки в сердце и поддерживают реакцию заживления после сердечного приступа.Используя мышиные модели, секвенирование РНК отдельных клеток и другие передовые методы, исследователи установили, что эти специализированные макрофаги из селезенки помогают уничтожать повреждающие иммунные клетки, подавлять воспаление и активировать гены, которые помогают восстанавливать поврежденную сердечную ткань после сердечного приступа.Чтобы оценить, происходит ли то же самое у людей, исследователи измерили уровень маргинальных металлофильных макрофагов в образцах крови, взятых у пациентов, поступивших в больницу с инфарктом миокарда. Исследователи сравнили эти уровни с показателями пациентов с ишемической болезнью сердца, у которых недавно не было инфаркта. Прабху и его коллеги обнаружили, что уровень специализированных макрофагов был выше у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда.Исследователи также продемонстрировали, что могут увеличить количество этих специализированных иммунных клеток у мышей с помощью экспериментального препарата, что улучшает заживление и противовоспалительный эффект. Это медицинское вмешательство пока не проходит клинические испытания, но оно предполагает возможность применения в будущем кардиоиммунотерапии, направленной на селезенку, для предотвращения сердечной недостаточности у пациентов, перенесших инфаркт миокарда.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки