Nutrients: кофе снижает риск заболеваний и увеличивает продолжительность жизни

Утренний кофе стал неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Он не только бодрит, но и может принести множество пользы для здоровья. В частности, регулярное умеренное потребление снижает риск различных серьёзных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.Исследователи из Университета Западной Вирджинии и Университета штата Морган (США) в недавнем обзоре оценили многочисленные долгосрочные исследования потенциальной пользы и рисков употребления кофе и опубликовали результаты в журнале Nutrients.Текущий обзор основан на многочисленных проспективных когортных исследованиях, некоторые из которых проводились десятилетиями. Такие исследования охватывают большие группы населения в течение длительных периодов времени и позволяют визуализировать связи между факторами образа жизни и рисками заболеваний, поясняет группа исследователей.Анализ данных показал, что регулярное умеренное потребление кофе (обычно от трёх до пяти чашек в день) связано с более низким риском преждевременной смерти и серьёзных заболеваний, таких как диабет, инсульты, респираторные заболевания и снижение когнитивных способностей.Кроме того, исследователи добавляют, что употребление кофе потенциально связано со снижением риска развития некоторых видов рака, включая рак печени и матки.Эксперты указывают на различные механизмы, которые могут объяснить положительное влияние кофе на здоровье. Например, кофе может стабилизировать уровень сахара в крови, усиливать сжигание жира, уменьшать воспаление и улучшать функцию легких.Употребление кофе не только служит источником гидратации, но и повышает физическую работоспособность и может даже способствовать более быстрой регенерации кишечника после операции.Хотя прежние опасения по поводу высокого кровяного давления, сердечной аритмии или повышенного риска рака в значительной степени были опровергнуты, определённая осторожность в отношении потребления кофе остаётся уместной, добавляют эксперты.Беременным женщинам следует ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в день, а также следует помнить, что чрезмерное употребление кофе может способствовать беспокойству, тревожности и проблемам со сном.В целом, исследование показывает, что кофе действительно можно считать полезным напитком, если соблюдать умеренное потребление и избегать употребления его с большим количеством сахара или сливок.

