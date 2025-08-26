Онколог опроверг связь дискомфорта в боку во время сна с раком печени

Дискомфорт во время сна на боку не является симптомом опухолевых, злокачественных и не злокачественных, образований печени. Слабовероятно, что опухоли могут каким-то образом влиять выбор положения сна и проблемы с селезенкой. Об этом рассказал доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-онколог Александр Гоев.«Тяжесть и дискомфорт в правом подреберье могут указывать на неспецифический симптом проблем в панкреато-билиарной зоне. Чаще всего такая симптоматика характерна для желчнокаменной болезни и хронического калькулезного холецистита или острого холецистита, то есть воспаления желчного пузыря», — обратил внимание онколог.Кроме того, по его словам, если не очень удобно спать на каком-то боку, стоит провериться на остеохондроз.Сама же по себе опухоль печени малых размеров не вызывает никакой симптоматики. Симптомы могут появляться только уже на более поздних стадиях, когда опухоль перекрывает желчные протоки. Чаще всего ведущим симптомом, например, холангиокарциномы (одна из разновидностей злокачественных образований печени) является появление желтухи, то есть у пациентов желтеют глаза, темнеет моча и светлеет стул.«Если мы берем другие разновидности злокачественных опухолей печени, то симптомами могут служить также тяжесть в правом подреберье и болевой синдром, но уже на более поздних стадиях», — добавил врач.Тяжесть в правом или левом подреберье, зависящая или не зависящая от еды, является симптомом, который должен побудить человека как минимум обратиться к врачу и сделать УЗИ органов брюшной полости. Обратиться лучше к врачу общей практики или терапевту за назначением первичного диагностического поиска, заключил Гоев.

