Офтальмолог назвала причины слезящихся глаз

Врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева рассказала , почему могут слезиться глаза.По ее словам, зачастую это может быть вызвано попаданием в глаз инородного тела — например, ресницы или песчинки. Такие объекты могут повредить конъюнктиву или роговицу, а через царапину в ткани глаза может проникнуть инфекция. При этом важно избегать раздражения, которое может возникнуть при трении, особенно если руки не чистые.Еще одной частой причиной слезотечения является конъктивит, добавила Садулаева. Он может быть как аллергической, так и холодовой природы. Аллергический конъюнктивит возникает из-за аллергической реакции на различные вещества, которые вызывают воспаление слизистой оболочки глаз. В результате этого происходит выделение гистамина, который провоцирует покраснение, отек и зуд. Холодовой конъюнктивит часто проявляется в период перепадов температур и сопровождается сильным слезотечением и болями в глазах. Эти симптомы указывают на аллергическую реакцию на мороз.«Слезотечение также могут вызывать некоторые офтальмологические воспалительные заболевания. Так, при блефарите — хроническом воспалении краев век, часто вызванным бактериальной инфекцией, нарушением работы мейбомиевых желез, себореей или демодекозом — раздражение края века провоцирует рефлекторное слезоотделение», — сказала офтальмолог.Кератит, воспаление роговицы, также может привести к слезотечению, особенно если заболевание вызвано инфекцией или травмой, либо при неправильном уходе за контактными линзами.Кроме того, по словам специалиста, некоторые нарушения в работе слезных каналов также приводят к слезотечению. У новорожденных часто диагностируется дакриостеноз — сужение или блокировка слезно-носового канала, что нарушает нормальный отток слезы, вызывая ее застой. В дальнейшем это может привести к развитию более серьезных заболеваний, таких как дакриоцистит — воспаление слезного мешка с инфекционным процессом.Если слезотечение происходит без видимой причины, сопровождается болью, покраснением глаз или ухудшением зрения, Садулаева посоветовала немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения, чтобы избежать серьезных осложнений.

