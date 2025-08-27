В РФ создали нейросеть для диагностики болезни Паркинсона по ЭЭГ-исследованиям

Ученые Центра цифровой медицины Сеченовского университета разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по результатам ЭЭГ-исследований с точностью до 97%. Об этом сообщили в пресс-службе университета."Молодые ученые Центра цифровой медицины Сеченовского университета разработали нейросеть для верификации особенностей электрической активности мозга пациентов с болезнью Паркинсона. Модель распознает частотные аномалии, характерные для этой патологии, по результатам электроэнцефалографии, и ее точность уже сегодня достигает 97 процентов", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на основе нейросети планируется создать цифровой сервис для ранней диагностики болезни Паркинсона по данным ЭЭГ. В перспективе с его помощью врачи смогут быстро и точно ставить предварительный диагноз и назначать исследования для его подтверждения.Автор проекта Екатерина Вахромеева уточнила, что суть работы состоит в том, чтобы автоматизировать диагностику болезни Паркинсона и сделать ее доступнее для пациентов."Использование нейросети для анализа ЭЭГ дает возможность расширить подход к поиску предикторов развития заболевания и может стать подспорьем врачу при принятии диагностических решений. В ближайших планах команды - собрать большой датасет с данными ЭЭГ пациентов с различными стадиями развития болезни Паркинсона. Это позволит нам дообучить модель и протестировать ее совместно с экспертами-неврологами", - приводятся в сообщении слова научного руководителя проекта, эксперта Центра цифровой медицины Сеченовского университета Дениса Андрикова.

