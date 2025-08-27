Пять утренних занятий, которые делают здоровье гораздо крепче

Врачи утверждают, что утренний распорядок может определять на весь день настроение, тонус, а в более глобальном плане влияет на общее здоровье.Следующие пять утренних занятий помогают сделать здоровье гораздо крепче.Медитация. Она позволяет сосредоточиться на том, что необходимо сделать в предстоящее время, к тому же это прекрасный момент, чтобы наполнить свой разум успокаивающими, позитивными мыслями, избавить от тревожных. По данным, опубликованным в журнале American Family Physician , медитация способна облегчать состояния тревоги и депрессии, улучшать качество сна .Упражнения. Чувствуете себя вялым, когда просыпаетесь? Попробуйте потренироваться. Утренние разминки и упражнения – один из лучших способов зарядиться энергией и поднять настроение, констатирует Британский журнал спортивной медицины. Благодаря им улучшается концентрацию внимания, визуальное обучение, качество мышления, психическое здоровье в целом.Питье воды. Когда мы просыпаемся утром, организм можете быть обезвоженным, поскольку провел несколько часов без получения жидкости. Отсутствие надлежащей гидратации ухудшает бдительность, энергию и когнитивные способности, поэтому начинать день со стакана воды – это одно из самых полезных для здоровья занятий, обеспечивающих профилактику обезвоживания.Провести время с семьей. Общение с семьей, близкими людьми утром поддерживает в организме выработку нейромедиаторов, способствующих позитивному настрою, психическому и умственному благополучию..Создать список дел. У всех нас бывают дни, когда кажется, что надо успеть выполнить очень большое количество дел, и это вызывает сильное напряжение. Чтобы день прошел более гладко, психологи дают совет: попробуйте утром составить простой список дел. Такой список поможет оставаться организованным и сосредоточиться на том, что действительно нужно сделать в первую очередь. В итоге это помогает предотвратить чрезмерный стресс.

