Стоматолог предупредила об опасности фестончатого языка
Ключевой причиной изменения формы языка является постоянное давление на его ткани. Это может быть вызвано бруксизмом (скрежетом зубов), привычкой прижимать язык к зубам или патологиями височно-нижнечелюстного сустава. Однако наиболее тревожными причинами являются системные заболевания: акромегалия, амилоидоз, гипотиреоз, наследственные патологии (например, болезнь Дауна) и заболевания желудочно-кишечного тракта.
«Фестончатый язык доставляет дискомфорт пациентам, они предъявляют жалобы на ощущение жжения, неудобство при глотании, пережевывании пищи», — указала врач.
Без своевременного лечения патология может прогрессировать, приводя к образованию трофических язв и воспалению языка (глосситу). Специалист подчеркивает, что терапия должна начинаться с выявления и лечения основного заболевания, вызвавшего изменения языка.
