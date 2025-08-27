Стоматолог предупредила об опасности фестончатого языка

Фестончатый (зубчатый) язык, характеризующийся округло-зубчатыми очертаниями краев, может сигнализировать о серьезных системных заболеваниях. Врач-стоматолог клиники «Медицина и гармония» Татьяна Морозова рассказала , что эта патология часто сочетается с увеличением или отеком языка и легко диагностируется при визуальном осмотре.Ключевой причиной изменения формы языка является постоянное давление на его ткани. Это может быть вызвано бруксизмом (скрежетом зубов), привычкой прижимать язык к зубам или патологиями височно-нижнечелюстного сустава. Однако наиболее тревожными причинами являются системные заболевания: акромегалия, амилоидоз, гипотиреоз, наследственные патологии (например, болезнь Дауна) и заболевания желудочно-кишечного тракта.«Фестончатый язык доставляет дискомфорт пациентам, они предъявляют жалобы на ощущение жжения, неудобство при глотании, пережевывании пищи», — указала врач.Без своевременного лечения патология может прогрессировать, приводя к образованию трофических язв и воспалению языка (глосситу). Специалист подчеркивает, что терапия должна начинаться с выявления и лечения основного заболевания, вызвавшего изменения языка.

