Врач предупредил об опасности мочеиспускания в душе

Физиотерапевт Мария Перес заявила, что мочеиспускание в душе представляет опасность для здоровья женщин.Как пояснила Перес, положение стоя не позволяет женщине полностью расслабить мышцы тазового дна и активировать детрузор мочевого пузыря, отвечающий за накопление и выведение мочи. В долгосрочной перспективе это чревато нарушением естественного процесса опорожнения органа.Кроме того, по словам врача, тело постепенно привыкнет к звуку воды. Из-за этого, когда женщина будет его слышать, у нее может начаться непроизвольное подтекание мочи. Особенно это касается тех, у кого ослаблены мышцы тазового дна, к примеру, в послеродовом периоде или во время менопаузы, предупредила она.

