Врачи рассказали о влиянии гормонов на распределение жира в организме

Распределение жира в организме во многом зависит от пола, утверждают специалисты. Мужчины, как правило, накапливают жир в области живота, в то время как у женщин его больше всего откладывается в области бедер, ягодиц и бедер. Это связано с физиологическими особенностями организма.«Энергетические запасы, которые накапливаются в этих областях, крайне полезны, особенно с точки зрения беременности и грудного вскармливания», — объяснил доктор Адам Коллинз, доцент кафедры питания Университета Суррея.Он отметил, что гормональные различия играют важную роль в формировании жировых запасов. Исследования показывают, что женский половой гормон эстроген существенно влияет на распределение жира в организме. У женщин в пременопаузе с высоким уровнем этого гормона наблюдается меньшая предрасположенность к накоплению жира в области живота и вокруг жизненно важных органов. Это объясняет их меньшую уязвимость к заболеваниям, связанным с избыточным весом, таким как гипертония, сердечно-сосудистые недуги и диабет. В то же время у мужчин эти заболевания часто проявляются значительно раньше.Кроме того, исследования показывают, что с увеличением общего уровня жира, распределение жира по телу становится более равномерным.Влияние генетических факторов на распределение жира в организме имеет особое значение, особенно у женщин. Согласно данным исследований, генетическая предрасположенность к определенному типу накопления жира может определять, как и где он будет откладываться.Кроме того, стресс также играет важную роль в распределении жира, особенно в области живота. Исследования показывают связь между повышенным уровнем кортизола — гормона стресса — и накоплением жира. Однако ученые предупреждают, что эта связь не является окончательно доказанной. Фредрик Карпе, профессор метаболической медицины Оксфордского университета, отмечает, что механизм этого процесса гораздо более сложен и многообразен, чем простое влияние кортизола. Существуют и другие факторы, которые способствуют накоплению жира в организм.Когда речь идет о типах жира в организме, выделяют два основных: подкожный жир, который находится непосредственно под кожей, и висцеральный жир, окружающий внутренние органы, такие как желудок, печень и кишечник. Висцеральный жир считается более вредным для здоровья, так как его накопление связано с развитием различных заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Как отметил Коллинз, если избыточный жир не может откладываться в виде подкожного, он начинает скапливаться как висцеральный жир вокруг внутренних органов.Важно помнить, что уровень висцерального жира можно измерить только косвенно. Его избыточное накопление может привести к метаболическим проблемам, таким как инсулинорезистентность, что увеличивает риск развития диабета и других хронических заболеваний. Некоторые исследования также указывают на генетическую предрасположенность к накоплению висцерального жира. Это наблюдается среди людей с различной этнической принадлежностью: например, люди из Южной Азии имеют тенденцию к накоплению висцерального жира даже при сравнительно меньшем объеме подкожного жира.Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина 26 августа рассказала «Известиям», что для похудения важно не только «жечь жир», но и перестать перегружаться. Можно есть в целом здоровую еду, но не учитывать скрытые калории в перекусах, напитках и орешках. Или переедать после тренировок, потребляя углеводы, недобирая белка и клетчатки. Еще хуже — слишком ограничивать себя, провоцируя регулярные срывы.

