Врач развеяла миф о помощи богатых калием продуктов при депрессии

Употребление продуктов с высоким содержанием калия, таких как бананы, не является надежным способом профилактики депрессии. Об этом заявила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.По ее словам, роль калия в развитии депрессивных расстройств остается спорной и не подтверждена научными данными, поэтому не стоит доверять подобной информации.«Рассчитывать на то, что употребление продуктов, богатых калием, способствует профилактике развития депрессивного эпизода, депрессивного настроения, не стоит», — уточнила она.Специалист подчеркнула, что для поддержания психического здоровья важнее придерживаться сбалансированного питания и регулярно отслеживать уровень микроэлементов в организме. При выявленном дефиците калия восполнить его можно с помощью специальных продуктов или препаратов. Однако рассматривать их как средство для предотвращения депрессии не следует.Крашкина отметила, что депрессия является сложным психическим расстройством, этиология которого включает множество факторов. Поэтому для ее профилактики и лечения необходим комплексный подход, включающий не только коррекцию диеты, но и работу с психотерапевтом, а в некоторых случаях — медикаментозную терапию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки