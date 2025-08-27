CMAJ: Врачи опубликовали новые рекомендации по отказу от курения

Табакокурение остается одной из ведущих причин большого числа заболеваний. Для помощи в преодолении никотиновой зависимости Канадская рабочая группа по профилактике заболеваний сформировала новые клинические рекомендации, где предложен «меню-подход»: разные методики можно избирать и комбинировать индивидуально.Авторы документа подчеркивают: людям стоит предлагать и лекарственную терапию, и поведенческую поддержку. Способы последней – это консультации специалистов, групповые занятия, телефонные или онлайн-программы. А фармакотерапия включает никотинзаместительные средства, варениклин, бупропион и природный препарат цитизин.Максимальный эффект достигается при сочетании разных методов. Рабочая группа акцентирует: такие широко рекламируемые подходы как иглоукалывание, гипноз или лазеротерапия не получили подтверждения эффективности в исследованиях.Бросить курить трудно, признают авторы рекомендаций. И советуют начинать с проверенных методов. Они напоминают о вреде вейпов, которые порой считают вариантом переключения внимания. Это что-то вроде плацебо, зависимости от никотина они не устраняют. Продуктивнее найти комбинацию методик, которые по силам и возможностям конкретному человеку.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки