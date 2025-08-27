Россиянам объяснили правила поведения во время грозы
Главное правило в такой ситуации заключается в том, чтобы найти максимально безопасную локацию. Другими словами, следует держаться подальше от систем заземления молниеотводов, металлических конструкций и одиноко стоящих деревьев, которые способны притягивать электрические разряды. Лучшим вариантом для убежища является здание с установленным громоотводом.
Находясь дома во время грозы, также важно придерживаться ряда правил. Специалисты советуют отключить электроприборы и воздержаться от звонков по телефону. Все дело в том, что электромагнитные волны, которые излучает аппарат, могут спровоцировать попадание молнии. А потому важно закрыть окна и отказаться от желания запечатлеть чудесный кадр появления в небе молнии.
