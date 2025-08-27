Наличие чувства цели связано с более низким риском развития деменции

Исследования «голубых зон» — регионов мира, где люди, как правило, живут дольше — показывают, что наличие чувства цели в жизни может помочь людям жить дольше.Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показывает, что наличие смысла жизни может иметь еще одно преимущество по мере старения людей: снижать риск развития деменции.В новом исследовании, опубликованном в The American Journal of Geriatric Psychiatry, в течение 15 лет наблюдалось более 13 000 взрослых в возрасте 45 лет и старше.Исследователи обнаружили, что люди, которые сообщили о более высоком чувстве цели в жизни, были примерно на 28% менее склонны к развитию когнитивных нарушений, включая легкие когнитивные нарушения и деменцию.Защитный эффект наличия цели наблюдался во всех расовых и этнических группах. Он оставался значимым даже после учёта образования, депрессии и гена APOE4, который является известным фактором риска болезни Альцгеймера.«Наши результаты показывают, что наличие цели помогает мозгу сохранять устойчивость к старению. Даже у людей с генетическим риском болезни Альцгеймера наличие цели было связано с более поздним началом и меньшей вероятностью развития деменции», - говорит соавтор исследования профессор Ализа Уинго из Калифорнийского университета в Дэвисе.Участников специально не спрашивали о том, какие занятия придавали им смысл жизни. Однако предыдущие исследования старения показали, что широкий спектр занятий даёт пожилым людям ощущение смысла жизни, иногда называемое «икигай». К ним относятся:Отношения: забота о семье, общение с внуками или поддержка супруга или друга.Работа или волонтерство: продолжение профессиональной деятельности, наставничество или вклад в общественные дела.Духовность или вера: религиозные убеждения, духовные практики или участие в религиозных общинах.Личные цели: Занятие хобби, освоение новых навыков или постановка и достижение личных целей.Помощь другим: добрые дела, благотворительность, уход за другими или правозащитная деятельность.Исследователи также обнаружили, что у людей с более высокой целеустремленностью когнитивные нарушения, как правило, наступали позже, чем у людей с более низкой целеустремленностью. В среднем задержка начала симптомов была весьма незначительной — около 1,4 месяца за восьмилетний период, с учётом влияния возраста, образования, симптомов депрессии и генетического риска. Тем не менее, это имеет значение по сравнению с существующими методами лечения.«Хотя такие препараты, как леканемаб и донанемаб, могут умеренно замедлить симптомы когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера, они сопряжены с рисками и затратами», — сказал соавтор исследования Николас К. Ховард из Калифорнийского университета в Дэвисе. «Смысл жизни — это бесплатно, безопасно и доступно. Это то, что люди могут обрести через отношения, цели и осмысленные занятия».Участники исследования были участниками исследования «Здоровье и выход на пенсию» – общенационального репрезентативного исследования, финансируемого Национальным институтом старения. На момент начала исследования у всех участников наблюдалось нормальное когнитивное здоровье.Исследователи использовали опросник из семи пунктов из программы Ryff Measures of Psychological Well-being. Участникам предлагалось шесть вариантов ответа (от «полностью согласен» до «полностью не согласен») на такие утверждения, как: «Я активно реализую свои планы» и «У меня есть чувство направления и цель в жизни». Их ответы оценивались и усреднялись для получения индекса благополучия от 1 до 6, где более высокие значения указывают на наличие сильного чувства цели в жизни.Их когнитивное здоровье отслеживалось с помощью телефонного теста, проводимого каждые два года.Исследователи отметили множество преимуществ исследования, включая размер исследуемой популяции. Однако ключевым ограничением является то, что, несмотря на наличие связи, исследование не доказало, что более высокий уровень целеустремленности приводит к снижению частоты развития деменции.Тем не менее, результаты подтверждают идею о том, что психологическое благополучие играет ключевую роль в здоровом старении, заявил Томас Уинго, соавтор исследования, профессор и невролог из Калифорнийского университета в Дэвисе. Уинго надеется, что будущие исследования позволят изучить, могут ли вмешательства, направленные на формирование цели, помочь предотвратить деменцию.«В этом исследовании интересно то, что люди, возможно, смогут «мысленно» улучшить своё здоровье. Смысл жизни — это то, что мы можем развивать», — сказал он. «Никогда не рано — и не поздно — начать думать о том, что наполняет жизнь смыслом».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки