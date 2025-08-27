Генетика и диета совместно формируют суточные ритмы метаболизма жиров
Эти результаты, опубликованные в журнале Cell Metabolism, раскрывают ранее недооцененный временной аспект взаимодействия генетики и окружающей среды в регуляции липидного обмена, имеющий значение для индивидуальных различий в восприимчивости к заболеваниям, связанным с ожирением, и персонализированной хронотерапии или согласования медицинских вмешательств с естественными циркадными ритмами организма.
«Наше исследование позволяет по-новому взглянуть на вопрос: «Почему некоторые люди легче набирают вес или у них развиваются проблемы с печенью, а другие — нет, даже если они придерживаются схожего рациона питания?», - говорит соавтор исследования Дунъинь Гуань.
«Мы обнаружили, что индивидуальные генетические различия влияют на время активации генов печени в ответ на пищу», — сказал соавтор исследования Ин Чэнь. «Гены и рацион питания совместно формируют суточный ритм печени, что, в свою очередь, может влиять на переработку и хранение жиров».
Исследователи изучили образцы печени человека и двух линий мышей с разным генетическим фоном. Они изучили, как гены печени активируются и деактивируются в течение дня, и как это меняется при кормлении мышей пищей с высоким содержанием жиров.
Чтобы изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе этого взаимодействия диеты и генетики, группа также изучила трёхмерные взаимодействия между участками ДНК. Они исследовали, как «энхансеры» (гены, усиливающие активность генов) взаимодействуют с «промоторами», запускающими активность генов, в зависимости от времени.
Гуань и его коллеги обнаружили, что генетическая вариабельность влияет на суточную активность генов как у людей, так и у мышей. У людей тысячи генов проявляли ритмическую активность только у людей с определёнными вариантами генов.
«Мы также обнаружили, что диета меняет ритм экспрессии генов в печени мышей, но по-разному для разных генов», — сказал соавтор исследования Дишу Чжоу. «Когда мышей кормили пищей с высоким содержанием жиров, активность генов печени менялась, но не для всех генов одинаково. Некоторые гены сохраняли свой ритм, некоторые его теряли, а некоторые восстанавливали».
Примечательно, что генетика и питание совместно контролируют более 80% взаимодействий между энхансерами и промоторами ритмов. «Мы идентифицировали ген ESRR? как неканонический регулятор биологических часов, то есть он не входит в основное семейство генов циркадных часов, но всё же играет важную роль в регуляции суточных ритмов», — сказал Гуань. «У мышей, у которых отсутствовал ESRR?, многие из этих ритмических связей в печени были утрачены, а также наблюдалось нарушение жирового обмена».
Результаты показывают, что метаболизм жиров зависит от времени и генов. У мышей с разным генетическим фоном размер жировых капель в печени менялся в течение дня, но только у мышей с активным ESRR?. Это говорит о том, что индивидуальная генетическая структура может влиять не только на то, как организм перерабатывает жир, но и на то, когда это происходит.
В этом исследовании основное внимание уделялось печени и жировому обмену, но авторы предполагают, что те же принципы могут применяться и к другим органам и заболеваниям. Результаты не только позволяют лучше понять ежедневные изменения метаболизма, но и подтверждают возможность персонализированной хронотерапии — адаптации времени приема пищи или графика приема лекарств или других методов лечения на основе генетического профиля человека для оптимизации результатов лечения.
