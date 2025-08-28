JAHA: инфаркт может быть инфекционным заболеванием

Инфаркт миокарда, одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, может иметь инфекционную природу. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Финляндии и Великобритании.До сих пор считалось, что развитие атеросклероза и последующего инфаркта связано исключительно с накоплением в артериях окисленного холестерина низкой плотности, который вызывает воспаление сосудов. Однако новые данные показывают, что ключевую роль может играть скрытая бактериальная инфекция.Ученые обнаружили, что внутри атеросклеротических бляшек формируется особая биопленка — желеобразная структура, в которой годами и десятилетиями могут существовать «спящие» бактерии. В таком состоянии они невидимы для иммунной системы и недосягаемы для антибиотиков.Внешний триггер — например, вирусная инфекция — способен активировать эти бактерии. Начинается воспаление, разрушается фиброзная оболочка бляшки, образуется тромб, что и приводит к инфаркту.«Мы впервые показали наличие ДНК нескольких оральных бактерий внутри атеросклеротических бляшек. Более того, разработанные нами антитела выявили структуры биопленок в тканях артерий. Именно бактерии, вышедшие из биопленки, запускают воспалительный процесс, ведущий к разрыву бляшки», — объяснил профессор Пекка Кархунен, руководитель исследования.Полученные данные открывают новые перспективы для диагностики и лечения инфаркта, а также дают основание для разработки вакцин против сердечно-сосудистых заболеваний.

