Врач назвал связанные с холодными руками скрытые заболевания
«Пальцы рук холодеют также при гипотиреозе, сахарном диабете, железодефицитной анемии, остеохондрозе, отеке конечностей. Также возможно похолодание рук при длительном занятии определенного положения, например в стоячем положении или утром после просыпания», — рассказал хирург.
Врач добавил, что этот симптом может быть одним из проявлений болезней, поэтому важно обследовать пациента на наличие каких-либо патологий при отсутствии эффекта после восстановления подвижности в кистях и согревания. Для выявления патологической причины могут потребоваться различные анализы — уровень железа или гормонов щитовидной железы, а также МРТ шейного отдела позвоночника, ангиография, УЗДГ артерий верхних конечностей, заключил Умнов.
Иллюстрация к статье:
